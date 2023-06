"Продайте его": Фаны Арсенала остались недовольны поведением Зинченко после победы Ман Сити в ЛЧ

Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко получил неоднозначную реакцию фанатов "канониров" на то, что поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов.

Украинец запостил в Instagram Stories несколько хлопающих эмодзи, отметив невероятное достижение своих экс-партнеров, что не понравилось некоторым болельщикам лондонцев.

"Попытался игнорировать сторис Зинченко, но это недопустимо. Простите", - написал один из них в Twitter

Trying to ignore that Zinchenko post but that’s unacceptable I’m sorry

"Неет, продайте его немедленно", - подхватил другой.

Однако, нашлись и те, кто встал на защиту украинского универсала.

"Кому не на*рать?

Если кто-то и показывал, что ему важен Арсенал, то это Зинченко. Мне все равно, что он решил поддержать своих бывших партнеров

Давайте не забывать, что он провел там пять сезонов", - ответил пользователю, который просил продать футболиста, один из фанов.

Who cares?



If anyone has shown they care about Arsenal in the last season it’s Zinchenko, I don’t mind him being supportive of his former teammates.



Let’s not forget he spent 5 seasons there… https://t.co/5FLnTcPE8b