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"Продайте его": Фаны Арсенала остались недовольны поведением Зинченко после победы Ман Сити в ЛЧ

Однако, нашлись и те, кто понял поступок украинца.
Сегодня, 10:14
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко получил неоднозначную реакцию фанатов "канониров" на то, что поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов.

Украинец запостил в Instagram Stories несколько хлопающих эмодзи, отметив невероятное достижение своих экс-партнеров, что не понравилось некоторым болельщикам лондонцев.

"Попытался игнорировать сторис Зинченко, но это недопустимо. Простите", - написал один из них в Twitter

"Неет, продайте его немедленно", - подхватил другой.

Однако, нашлись и те, кто встал на защиту украинского универсала.

"Кому не на*рать?

Если кто-то и показывал, что ему важен Арсенал, то это Зинченко. Мне все равно, что он решил поддержать своих бывших партнеров

Давайте не забывать, что он провел там пять сезонов", - ответил пользователю, который просил продать футболиста, один из фанов.

Напомним, что Александр перебрался в стан "канониров" из Манчестер Сити прошлым летом за 35 млн евро. 

Примечательно, что Габриэль Жезус, который прошел тем же маршрутом перед стартом сезона-22/23 никак не отреагировал на триумф своих бывших одноклубников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко

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