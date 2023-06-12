"Продайте его": Фаны Арсенала остались недовольны поведением Зинченко после победы Ман Сити в ЛЧ
Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко получил неоднозначную реакцию фанатов "канониров" на то, что поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов.
Украинец запостил в Instagram Stories несколько хлопающих эмодзи, отметив невероятное достижение своих экс-партнеров, что не понравилось некоторым болельщикам лондонцев.
"Попытался игнорировать сторис Зинченко, но это недопустимо. Простите", - написал один из них в Twitter
Trying to ignore that Zinchenko post but that’s unacceptable I’m sorry— Z (@PrivzArsenalZ) June 10, 2023
"Неет, продайте его немедленно", - подхватил другой.
Nah sell this guy asap… pic.twitter.com/iRR4OY2R1u— 🌅 (@armzzotf) June 10, 2023
Однако, нашлись и те, кто встал на защиту украинского универсала.
"Кому не на*рать?
Если кто-то и показывал, что ему важен Арсенал, то это Зинченко. Мне все равно, что он решил поддержать своих бывших партнеров
Давайте не забывать, что он провел там пять сезонов", - ответил пользователю, который просил продать футболиста, один из фанов.
Who cares?— CosyBoyT (@TireniDosunmu) June 11, 2023
If anyone has shown they care about Arsenal in the last season it’s Zinchenko, I don’t mind him being supportive of his former teammates.
Let’s not forget he spent 5 seasons there… https://t.co/5FLnTcPE8b
Напомним, что Александр перебрался в стан "канониров" из Манчестер Сити прошлым летом за 35 млн евро.
Примечательно, что Габриэль Жезус, который прошел тем же маршрутом перед стартом сезона-22/23 никак не отреагировал на триумф своих бывших одноклубников.