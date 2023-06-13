Таким вы его еще не видели: Гвардиола "утонул" в трофеях Манчестер Сити

Испанский специалист во второй раз в карьере завоевал требл.

В понедельник, 12 июня, в Манчестере прошел парад в честь Манчестер Сити, который завоевал требл по итогу сезона.

Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола во второй раз в карьере сумел выиграть три главных трофея за сезон - национальный чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок страны.

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Дочь испанского тренера посетила чемпионский парад, на котором в забавной позе сфотографировала Гвардиолу. Хосеп сидел в автобус и держал кубки. Казалось, что он сейчас утонит в них.

Отметим, что Манчестер Сити стал второй командой из Англии, который выиграл требл - ранее этого достигал Манчестер Юнайтед.

Напомним, Гвардиола также делал требл в сезоне-2008/09. Тогда с Барселоной он выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что легендарный кинопродюсер поздравил Манчестер Сити с треблом.