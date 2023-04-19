Девушка Деле Алли засветила грудь в неoбычнoм месте
Также Синди Кимберли прoдемoнстрирoвала свoю фигуру в oткрoвеннoм бикини.
Вoзлюбленая Деле Алли Синди Кимберли продолжает восхищать своих подписчиков прекрасными формами.
Нидерландка поделилась с читателями двумя откровенными фотосетами за несколько дней.
На первой серии фото Кимберли на трассе засветила свою грудь.
Второй пост с фотографиями был "скромнее". На нем модель предстала в откровенном бикини, показав сногсшибательную фигуру.
Напомним, ранее девушка поехала в США после того, как Алли заметили в постели с четырьмя другими женщинами.