Также Синди Кимберли прoдемoнстрирoвала свoю фигуру в oткрoвеннoм бикини.

Вoзлюбленая Деле Алли Синди Кимберли продолжает восхищать своих подписчиков прекрасными формами.

Нидерландка поделилась с читателями двумя откровенными фотосетами за несколько дней.

На первой серии фото Кимберли на трассе засветила свою грудь.

Второй пост с фотографиями был "скромнее". На нем модель предстала в откровенном бикини, показав сногсшибательную фигуру.

Напомним, ранее девушка поехала в США после того, как Алли заметили в постели с четырьмя другими женщинами.