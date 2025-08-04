Клуб МЛС собрался отговорить экс-звезду АПЛ от завершения карьеры

Полузащитник Деле Алли вскоре покинет итальянский Комо. Неназванный клуб МЛС готов предложить англичанину контракт, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Бывший лидер лондонского Тоттенхэма не смог перезапустить карьеру в Серии A. За полгода в Комо он провел на поле всего 10 минут и заработал удаление. "Лариани" в дальнейшем не рассчитывают на воспитанника английского МК Донс.

Звездные годы карьеры Алли пришлись на времена Маурисио Почеттино в Тоттенхэме. В частности, он стал вице-чемпионом Англии и дошел до финала Лиги чемпионов 2018/19. Впоследствии хавбек потерял форму и провалился в арендах (Эвертон, Бешикташ).

Напомним, нападающий Сон Хын Мин покинет Тоттенхэм ради американского Лос-Анджелеса.

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