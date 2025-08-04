Инсайдер назвал клуб, в котором Сон Хын Мин продолжит карьеру

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин сменит клуб в ближайшее время.

Инсайдер Фабрицио Романо в Twitter сообщил, что 33-летний футболист станет игроком Лос-Анджелеса.

"Шпоры" получат за Сона более 15 миллионов евро.

Летом 2015 года Тоттенхэм заплатил Байеру за Сона 25 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист провел 46 матчей за команду, забил 11 голов и сделал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм всерьез рассматривает подписание звезды Реала.

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