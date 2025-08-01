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Футбол

Списанный вундеркинд Тоттенхэма думает о завершении карьеры

Деле Алли сыграл всего одну игру за последние два года.
Сегодня, 22:17       Автор: Андрей Безуглый
Деле Алли / Getty Images
Деле Алли / Getty Images

Полузащитник Комо Деле Алли может завершить карьеру, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что после перехода в итальянский клуб он сыграл всего один матч.

Алли вышел на замену, получил красную карточку и больше не появлялся на поле.

Сейчас 29-летний англичанин тренируется отдельно от первой команды с другими такими же игроками, которым нет места в клубе.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм почти подписал Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деле Алли

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