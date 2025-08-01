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Футбол

Борнмут пытался продать Забарного в Тоттенхэм

"Шпоры" сделали хорошее предложение.
Сегодня, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник Борнмута Илья Забарный мог оказаться в Тоттенхэме, пишет The Transfers Podcast.

По информации издания, "вишни" приняли предложение в размере 70 млн евро, и пытался убедить украинца.

Однако Забарный наотрез отказался переход в лондонский клуб, так как думал только о ПСЖ.

Ожидается, что в ближайшее время парижане окончательно договорятся с Борнмутом и выкупят защитника сборной Украины.

Ранее также сообщалось, что защитнику ПСЖ грозит тюремный срок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

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