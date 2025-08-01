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Футбол

Защитнику ПСЖ грозит долгий тюремный срок

Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими может отправиться в тюрьму, пишет Le Parisien.

Напомним, в 2023 году марокканцу были предъявлены обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. Он был помещен под судебный надзор.

Сообщалось, что Хакими пригласил девушку к себе домой, а там начал приставать к ней, несмотря на протесты.

Сегодня прокуратура обратилась в уголовный суд, чтобы выдвинуть против игрока официальное обвинение.

Теперь следственный судья должен утвердить или отклонить окончательное обвинительное заключение, подписанное 1 августа. На текущий момент Хакими грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее также Ньюкасл отклонил предложение по Исаку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ашраф Хакими

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