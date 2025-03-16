Экс-звезда сборной Англии высказался об удалении в первом же матче за два года

Деле Алли был рад вернуться на поле.

Новичок Комо Деле Алли поделился мыслями о своем возвращении в футбол.

По словам Алли, несмотря на удаление, ему приятно было сыграть свой первый за 2 года матч.

"Я хотел заявить о себе каким-то образом в течение этих лет.

Хотелось забить, конечно, но все равно я очень рад возвращению на поле", - написал Деле в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Комо хочет попасть в еврокубки.

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