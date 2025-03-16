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Футбол

Новичок Серии А уже планирует борьбу за еврокубки

Комо не скрывает своих амбиций.
Сегодня, 10:18
Сеск Фабрегас / Como 1907
Сеск Фабрегас / Como 1907

Новичок Серии А Комо имеет грандиозные планы на будущие сезоны, пишет Николо Скира.

Напомним, команда из одноименного города под руководством Сеска Фабрегаса дебютировала в чемпионате Италии в этом сезоне и сейчас занимает 13-ю строчку.

Испанский специалист считается неприкосновенной фигурой в клубе. Руководство хочет поддержать Фабрегаса, а потому летом Комо будет активен на трансферном рынке.

Клуб не скрывает своих амбиций и намерен бороться за места в еврокубках уже в следующем сезоне.

Накануне, напомним, Комо минимально уступил Милану.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Комо

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