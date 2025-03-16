Новичок Серии А уже планирует борьбу за еврокубки
Комо не скрывает своих амбиций.
Новичок Серии А Комо имеет грандиозные планы на будущие сезоны, пишет Николо Скира.
Напомним, команда из одноименного города под руководством Сеска Фабрегаса дебютировала в чемпионате Италии в этом сезоне и сейчас занимает 13-ю строчку.
Испанский специалист считается неприкосновенной фигурой в клубе. Руководство хочет поддержать Фабрегаса, а потому летом Комо будет активен на трансферном рынке.
Клуб не скрывает своих амбиций и намерен бороться за места в еврокубках уже в следующем сезоне.
Накануне, напомним, Комо минимально уступил Милану.
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