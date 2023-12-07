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Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 видео голов и лучших моментов матча АПЛ 06.12.2023

Центральный поединок тура подарил массу эмоций.
Сегодня, 09:20
Манчестер Юнайтед - Челси / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Челси / Getty Images

В среду, 6 декабря, Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Челси в рамках чемпионата Англии.

На старте первой половины встречи "красные дьяволы" имели отличную возможность открыть счет, но Фернандеш не реализовал пенальти - Санчес отбил.

Через несколько минут Юнайтед, который действовал отлично в атаке, забил. Мактоминей первым оказался на мяче в штрафной соперника и забил.

В конце первой половины встречи Челси отыгрался. Мудрик отдал голевой пас на Палмер, который реализовал момент.

Второй тайм проходил более в спокойном режиме, но и тут Манчестер нашел лазейку. Мактоминей оформил дубль, забив после подачи. До конца встречи счет не изменился, хоть подопечные Почеттино и старались отыграться.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Челси в рамках АПЛ:

Манчестер Юнайтед - Челси 2:1

Голы: Мактоминей, 19, 69 - Палмер, 45

На 9-й минуте Фернандеш не реализовал пенальти.

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магуайр, Линделеф (Регилон, 46), Шоу - Мактоминей, Амрабат - Антони, Фернандеш, Гарначо (Эванс, 90+3) - Хойлунд (Рашфорд, 84)

Челси: Санчес - Кукурелья (Джеймс, 46), Дисаси, Силва, Колвилл - Кайседо, Фернандеш - Стерлинг, Палмер, Мудрик (Броя, 77) - Джексон

Предупреждения: Шоу, 15, Гарначо, 22, Далот, 82, Регилон, 90+5.

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Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

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