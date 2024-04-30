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Игрок немецкого клуба получил серьезные травмы, став жертвой избиения

Полузащитник Герты подвергся нападению в ночном клубе Берлина.
Сегодня, 12:38
Аймен Баркок / Getty Images
Аймен Баркок / Getty Images

Полузащитник берлинской Герты Аймен Баркок, права на которого принадлежат Майнцу, угодил в неприятную историю.

Неизвестные напали и избили 25-летнего футболиста в одном из ночных клубов Берлина, нанеся ему серьезные травмы. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 апреля. Игрок сборной Марокко получил несколько ударов по лицу следствием которых стали переломы носа и скулы.

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Баркок был госпитализирован, перенес хирургическое вмешательство и пока остается в больнице.

"Мы с ужасом узнали вчера, что Аймен Баркок подвергся физическому нападению в берлинском пабе в ночь с субботы на воскресенье и был доставлен в больницу с травмами лица. Аймену сделали успешную операцию. Желаем тебе скорейшего выздоровления, Аймен! Мы думаем о тебе", - говорится в заявлении Герты.

Нынешний сезон Баркок начинал в составе Майнца, после чего в январе был арендован Гертой. Полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя мячами и одним ассистом.

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