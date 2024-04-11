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Фанаты Арсенала толпой избили болельщика Баварии на трибунах

Немец нарушил запрет, что не понравилось англичанам.
Сегодня, 13:55
Фанаты Арсенала / Getty Images
Фанаты Арсенала / Getty Images

Во вторник, 9 апреля, Арсенал сыграл вничью с Баварией (2:2) в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Во время игры на трибунах стадиона произошел неприятный инцидент с участием болельщиков.

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Как сообщает Daily Mail, фанат Баварии проник на стадион, что не понравилось лондонцам. Англичане начали толпой избивать его.

Напомним, болельщикам Баварии было запрещено посещать первую игру с Арсеналом из-за поведения в матче с Лацио, где они бросали петарды на стадионе.

Ответный поединок Бавария - Арсенал пройдет 17 апреля в Германии.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала фанатов Барселоны за нацистские и расистские жесты во время матча с ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Бавария Мюнхен

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