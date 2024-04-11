Фанаты Арсенала толпой избили болельщика Баварии на трибунах

Немец нарушил запрет, что не понравилось англичанам.

Во вторник, 9 апреля, Арсенал сыграл вничью с Баварией (2:2) в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Во время игры на трибунах стадиона произошел неприятный инцидент с участием болельщиков.

Читай также: Тухель заявил, что судья должен был давать пенальти за игру рукой защитника Арсенала

Как сообщает Daily Mail, фанат Баварии проник на стадион, что не понравилось лондонцам. Англичане начали толпой избивать его.

Напомним, болельщикам Баварии было запрещено посещать первую игру с Арсеналом из-за поведения в матче с Лацио, где они бросали петарды на стадионе.

Ответный поединок Бавария - Арсенал пройдет 17 апреля в Германии.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала фанатов Барселоны за нацистские и расистские жесты во время матча с ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!