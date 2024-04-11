Полиция арестовала фанатов Барселоны за нацистские и расистские жесты во время матча с ПСЖ
Юные болельщики каталонцев показали, как вести себя не надо.
В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона на выезде обыграла ПСЖ (3:2).
Во время поединка болельщики испанской команды показывали нацистские и расистские жесты.
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Полиция Парижа нашла преступников и задержала их.
Второй матч между Барселоной и ПСЖ пройдет 16 апреля.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - ПСЖ.
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