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Полиция арестовала фанатов Барселоны за нацистские и расистские жесты во время матча с ПСЖ

Юные болельщики каталонцев показали, как вести себя не надо.
Сегодня, 13:30
Фанаты Барселоны / Getty Images
Фанаты Барселоны / Getty Images

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона на выезде обыграла ПСЖ (3:2).

Во время поединка болельщики испанской команды показывали нацистские и расистские жесты.

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Полиция Парижа нашла преступников и задержала их.

Второй матч между Барселоной и ПСЖ пройдет 16 апреля.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - ПСЖ.

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