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"Мы на полпути": Хави оценил победу Барселоны над ПСЖ

Наставник каталонцев выделил основные моменты матча.
11 апреля, 08:26
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал победу над ПСЖ (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По словам специалиста, команда добыла большую победу, однако впереди ответная игра.

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"Это большая победа. Конечно, игра на выезде в Лиге чемпионов означает большую победу. У нас все было очень хорошо, особенно в обороне, тактически мы справились очень хорошо. Вингеры нам очень помогли.

Кубарси прыгнул вперед, чтобы выжать находившегося в его зоне игрока «ПСЖ». Педри вышел и очень помог нам. Я очень горжусь командой. Кристенсен также вышел и помог, забив после углового. Мы так хорошо сыграли.

Это была трудная работа, впереди еще одна игра. «ПСЖ» остается одним из лучших клубов Европы. Заслуга академии в том, что 17-летний Кубарси и 16-летний Ямаль, а также Фермин, ставший в этом сезоне новым игроком первой команды, были готовы играть здесь.

После этого мы всего на полпути, это небольшое преимущество, но это большая победа. Теперь нам нужно хорошо восстановиться", - сказал Хави.

Ответный поединок Барселона - ПСЖ пройдет 16 апреля.

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Источник: УЕФА

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