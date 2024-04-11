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Атлетико - Боруссия Д 2:1 видео голов и обзор лучших моментов матча Лиги чемпионов

Смотрите на ISPORT все самые опасные моменты поединка.
Вчера, 00:09
Родриго Де Пауль / Getty Images
Родриго Де Пауль / Getty Images

В среду, 10 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Атлетико на своем поле принимал Боруссию Дортмунд.

На старте поединка "матрасники" вышли вперед благодаря голу Де Пауля. Аргентинек перехватил пас защитника гостей возле штрафной и сразу реализовал момент.

До конца тайма хозяева поля забили второй гол - Лино реализовал момент после передачи Гризманна.

После перерыва "шмели" отыграли один гол. Алле вышел на поле со скамейке запасных и забил.

Видео гола Де Пауля:

Видео гола Лино:

Видео гола Алле:

Атлетико - Боруссия Д - 2:1
Голы: Де Пауль, 4, Лино, 32 - Алле, 81

Атлетико: Облак - Витсель (Савич, 90+1), Хименес, Аспиликуэта - Молина (Рикельме, 90), Льоренте, Коке, Де Пауль (Корреа, 79), Лино (Сауль, 90) - Мората (Барриос, 63), Гризманн.

Боруссия Д: Кобель - Рьерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен - Забитцер (Ройс, 84), Джан (Озджан, 84) - Санчо, Нмеча, Адееми (Байно-Гиттенс, 73) - Фюллькруг (Алле, 60).

Предупреждения: Лино, Льоренте, Хименес - Джан, Матсен

Ранее сообщалось, что Атлетико намерен приобрести экс-игрока Манчестер Юнайтед.

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