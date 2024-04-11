Атлетико - Боруссия Д 2:1 видео голов и обзор лучших моментов матча Лиги чемпионов
В среду, 10 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Атлетико на своем поле принимал Боруссию Дортмунд.
На старте поединка "матрасники" вышли вперед благодаря голу Де Пауля. Аргентинек перехватил пас защитника гостей возле штрафной и сразу реализовал момент.
До конца тайма хозяева поля забили второй гол - Лино реализовал момент после передачи Гризманна.
После перерыва "шмели" отыграли один гол. Алле вышел на поле со скамейке запасных и забил.
Видео гола Де Пауля:
Видео гола Лино:
Видео гола Алле:
Атлетико - Боруссия Д - 2:1
Голы: Де Пауль, 4, Лино, 32 - Алле, 81
Атлетико: Облак - Витсель (Савич, 90+1), Хименес, Аспиликуэта - Молина (Рикельме, 90), Льоренте, Коке, Де Пауль (Корреа, 79), Лино (Сауль, 90) - Мората (Барриос, 63), Гризманн.
Боруссия Д: Кобель - Рьерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен - Забитцер (Ройс, 84), Джан (Озджан, 84) - Санчо, Нмеча, Адееми (Байно-Гиттенс, 73) - Фюллькруг (Алле, 60).
Предупреждения: Лино, Льоренте, Хименес - Джан, Матсен
Ранее сообщалось, что Атлетико намерен приобрести экс-игрока Манчестер Юнайтед.
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