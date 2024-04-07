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Атлетико намерен приобрести экс-игрока Манчестер Юнайтед

Андреас Перрейра хорошо себя показывает в Фулхэме.
Сегодня, 16:57
Андреас Перейра / Getty Images
Андреас Перейра / Getty Images

Мадридский Атлетико ищет различные варианты усиления полузащиты.

Как сообщает издание Sky Sports, "матрасники" заинтересовались бразильцем Андреасом Перрейрой, который сейчас выступает за Фулхэм. Пока никакой конкретики относительно вероятной суммы трансфера или предложения именно игроку нет.

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Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро. В текущем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 9 результативных передач.

Отметим, что Андреас долгое время принадлежал Манчестер Юнайтед, но так и не смог закрепиться в стане "красных дьяволов". На правах аренды успел поиграть за Гранаду, Валенсию, Лацио и Фламенго.

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