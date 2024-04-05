Президент Атлетико высказался о возможном переходе Феликса в Барселону

Президент Атлетико Энрике Сересо оценил потенциальный уход Жоау Феликса в Барселону.

"Он играет за Барселону, и вполне нормально, что он хочет там остаться.

Барселона хочет получить его, и он сам хочет остаться в клубе, поэтому все довольны. Им повезет, потому что Барселона получит великолепного игрока".

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"Он хорошо вписался в команду, у него все получается, мы желаем ему удачи. Я не знаю, какую финансовую компенсацию мы получим", – сказал Сересо в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, арендное соглашение Феликса с Барселоной истекает уже летом. У каталонцев нет опции выкупа в контракте.

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