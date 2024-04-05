iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Атлетико высказался о возможном переходе Феликса в Барселону

Мадридский клуб готов отпустить своего игрока.
Сегодня, 20:20
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Президент Атлетико Энрике Сересо оценил потенциальный уход Жоау Феликса в Барселону.

"Он играет за Барселону, и вполне нормально, что он хочет там остаться.

Барселона хочет получить его, и он сам хочет остаться в клубе, поэтому все довольны. Им повезет, потому что Барселона получит великолепного игрока".

Читай также: Атлетико установил ценник на Феликса

"Он хорошо вписался в команду, у него все получается, мы желаем ему удачи. Я не знаю, какую финансовую компенсацию мы получим", – сказал Сересо в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, арендное соглашение Феликса с Барселоной истекает уже летом. У каталонцев нет опции выкупа в контракте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид жоау феликс

Статьи по теме

В Барселоне определились с судьбой Фати В Барселоне определились с судьбой Фати
Представители Барселоны контактировали с окружением звезды Серии А Представители Барселоны контактировали с окружением звезды Серии А
Канселу поставил Манчестер Сити ультиматум Канселу поставил Манчестер Сити ультиматум
Президент Барселоны отклонил многомиллионное предложение по Ямалю Президент Барселоны отклонил многомиллионное предложение по Ямалю
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа21:25
Хавбек Челси: Я недоволен нашим местом в турнирной таблице
Европа21:21
Холанд ввел новую традицию в Ман Сити, которая приносит удачу
ММА20:50
Чендлер дал свой прогноз на бой с Макгрегором
Европа20:45
Ексдиректор Барселони розповів, хто міг прийти в клуб замість Дембеле
Европа20:20
Президент Атлетико высказался о возможном переходе Феликса в Барселону
Европа19:59
Манчестер Сити может выкупить очередную звезду у РБ Лейпцига
Европа19:50
В Реале верят, что Алонсо возглавит клуб после ухода Анчелотти
Европа19:25
Трансферная цель МЮ и Арсенала определил для себя оптимальный вариант
Европа19:19
В Барселоне определились с судьбой Фати
НБА18:53
НБА или NCAA: сын ЛеБрона выставит свою кандидатуру на драфт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK