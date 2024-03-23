Атлетико установил ценник на Феликса

Португалец уйдет из клуба, но не за 120 млн евро.

Атлетико планирует расстаться с нападающим Жоау Феликсом, установив на него ценник. Об этом сообщает As.

Руководство команды не видит будущего для португальского игрока в своих рядах и рассмотрит предложения от 80 миллионов евро.

Сам Феликс понимает, что пока главный тренер Атлетико - Диего Симеоне, он не вернется в состав. Барселона, за которую на правах аренды выступает Феликс в этом сезоне, не может позволить себе полноценный трансфер игрока и предлагает продлить аренду еще на сезон.

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Для Атлетико приоритетом остается продажа игрока, аренда в Барселону будет рассматриваться в последнюю очередь.

В текущем сезоне на счету Феликса шесть голов и два ассиста в 22-х матчах Ла Лиги.

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