Феликс ответил на освистывание со стороны фанатов Атлетико

Нападающий Барселоны Жоау Феликс высказался касаемо освистывания со стороны фанатов Атлетико.

"Болельщики, которые находятся на трибунах, не знают о том, что произошло в клубе за то время, пока я был там. Как вы можете видеть, слухи о том, что я плохо ладил с бывшими партнерами по команде, – неправда".

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"Как вы могли видеть, я остановился, чтобы поговорить с Самуэлом и Лемаром, и они подошли обнять меня, поговорить со мной, спросить, как поживает семья, спросить, как у меня дела и так далее. Я ничего не имею против них, как и они против меня. Люди не знают, что здесь произошло", – сказал португалец в интервью ESPN.

Напомним, в Барселона добыла разгромную победу над Атлетико (3:0) на выезде, а один из голов забил сам Феликс. Права на игрока принадлежат "матрасникам".

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