Любовь по-мадридски: фанаты Атлетико передали "привет" Феликсу перед игрой с Барселоной
История ненависти фанатов Атлетико к Жоау Феликсу ни для кого не является секретом.
Период карьеры португальского форварда в Мадриде нельзя назвать успешным. Игрок так и не смог приспособиться к особенным требованиям Диего Симеоне.
После краткосрочной аренды в Челси Феликс был отправлен в Барселону - клуб его мечты (по его же словам).
Дав несколько интервью, в котором он не лучшим образом отзывался об Атлетико, Жоау окончательно отвернул от себя болельщиков "кольчонерос".
И в день, когда он вернулся в Мадрид на матч Ла Лиги, местная публика встретила его по-особенному.
Фанаты забросали мемориальную доску Феликса мусором, буквально наплевали на нее и на футболку португальца, которая затем была сожжена.
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Феликс ответил на такое гостеприимство сполна, забив гол в ворота Атлетико. Стоит отметить, что его гол оказался единственным и в матче первого круга.
Будем символично, если именно результативные удары Феликса принесут Барселоне две победы над Атлетико в рамках чемпионата Испании нынешнего сезона.
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