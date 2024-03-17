Любовь по-мадридски: фанаты Атлетико передали "привет" Феликсу перед игрой с Барселоной

Обе стороны конфликта не скрывают своего желания никогда больше не видеть игрока в красно-белых цветах.

История ненависти фанатов Атлетико к Жоау Феликсу ни для кого не является секретом.

Период карьеры португальского форварда в Мадриде нельзя назвать успешным. Игрок так и не смог приспособиться к особенным требованиям Диего Симеоне.

После краткосрочной аренды в Челси Феликс был отправлен в Барселону - клуб его мечты (по его же словам).

Дав несколько интервью, в котором он не лучшим образом отзывался об Атлетико, Жоау окончательно отвернул от себя болельщиков "кольчонерос".

И в день, когда он вернулся в Мадрид на матч Ла Лиги, местная публика встретила его по-особенному.

Фанаты забросали мемориальную доску Феликса мусором, буквально наплевали на нее и на футболку португальца, которая затем была сожжена.

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Феликс ответил на такое гостеприимство сполна, забив гол в ворота Атлетико. Стоит отметить, что его гол оказался единственным и в матче первого круга.

Будем символично, если именно результативные удары Феликса принесут Барселоне две победы над Атлетико в рамках чемпионата Испании нынешнего сезона.

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