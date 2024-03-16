Продление неизбежно: Атлетико и Коке подпишут новый контракт

Капитан мадридского клуба задержится в команде Диего Симеоне еще на несколько сезонов.

Атлетико практически договорился о новом контракте с Коке.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, в последние несколько недель стороны все же провели положительные переговоры по новой сделке, которая "неизбежна". Объявление о продлении может состояться во время международной паузы.

Клуб с игроком обсудили структуру нового контракта и его бонусы. Сообщается, что это будет контракт на один год с возможностью продления еще на год, что будет зависеть от того, проведет ли 32-летний хавбек определенное количество матчей.

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Напомним, что Коке - воспитанник Атлетико. На его счету 47 голов и 116 результативных передач в 624 матчах за мадридский клуб.

Ранее стало известно, что Марио Эрмосо будет вынужден пропустить предстоящий матч с Барселоной из-за травмы.

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