Основной центрбек Атлетико травмировался накануне игры с Барселоной
Атлетико лишился важного исполнителя перед ответственной игрой против Барселоны в чемпионате Испании.
Мадридский коллектив в социальных сетях сообщил, что травму получил Марио Эрмосо. Центрбек получил мышечного повреждение левого бедра, о чем стало известно после проведенных тестов.
Он начнет сеансы физиотерапии, после чего начнется период реабилитации.
Mario Hermoso is suffering from a muscle injury in his left thigh, according to the tests the defender has undergone.— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 16, 2024
He will begin physiotherapy sessions, will undergo rehabilitation training and is pending evolution. pic.twitter.com/x5tQj9cXvS
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Матч между Атлетико и Барселоной состоится в воскресенье, 17 марта. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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