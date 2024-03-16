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Основной центрбек Атлетико травмировался накануне игры с Барселоной

Потеря Марио Эрмосо станет сильным ударом по "кольчонерос".
Сегодня, 12:59
Марио Эрмосо / Getty Images
Марио Эрмосо / Getty Images

Атлетико лишился важного исполнителя перед ответственной игрой против Барселоны в чемпионате Испании.

Мадридский коллектив в социальных сетях сообщил, что травму получил Марио Эрмосо. Центрбек получил мышечного повреждение левого бедра, о чем стало известно после проведенных тестов.

Он начнет сеансы физиотерапии, после чего начнется период реабилитации.

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Матч между Атлетико и Барселоной состоится в воскресенье, 17 марта. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что будущим летом команда Диего Симеоне планирует подписать скандального вингера Манчестер Юнайтед, закрыв глаза на его прошлое.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид

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