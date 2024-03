Основной центрбек Атлетико травмировался накануне игры с Барселоной

Атлетико лишился важного исполнителя перед ответственной игрой против Барселоны в чемпионате Испании.

Мадридский коллектив в социальных сетях сообщил, что травму получил Марио Эрмосо. Центрбек получил мышечного повреждение левого бедра, о чем стало известно после проведенных тестов.

Он начнет сеансы физиотерапии, после чего начнется период реабилитации.

Mario Hermoso is suffering from a muscle injury in his left thigh, according to the tests the defender has undergone.



He will begin physiotherapy sessions, will undergo rehabilitation training and is pending evolution. pic.twitter.com/x5tQj9cXvS