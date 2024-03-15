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Испанский гранд все еще намерен подписать Гринвуда

"Матрасников" не беспокоит скандальное прошлое игрока.
Сегодня, 00:51
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Атлетико продолжает рассматривать возможность приобретения вингера Мэйсона Гринвуда. Об этом сообщает The Times.

Несмотря на скандальное прошлое игрока, в Мадриде размышляют на подписанием англичанина. В свою очередь Барселона отказалась от идеи трансфера из-за этого инцидента.

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Атлетико предпочитает не платить крупную суммы за Мэйсона, ввиду чего Манчестер Юнайтед не сможет выручить за хавбека требуемые 50 млн евро.

Напомним, текущий сезон Гринвуд проводит в аренде в Хетафе. На счету футболиста шесть голов и пять ассистов в 23-х матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид МЭЙСОН ГРИНВУД

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