Испанский гранд все еще намерен подписать Гринвуда

Атлетико продолжает рассматривать возможность приобретения вингера Мэйсона Гринвуда. Об этом сообщает The Times.

Несмотря на скандальное прошлое игрока, в Мадриде размышляют на подписанием англичанина. В свою очередь Барселона отказалась от идеи трансфера из-за этого инцидента.

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Атлетико предпочитает не платить крупную суммы за Мэйсона, ввиду чего Манчестер Юнайтед не сможет выручить за хавбека требуемые 50 млн евро.

Напомним, текущий сезон Гринвуд проводит в аренде в Хетафе. На счету футболиста шесть голов и пять ассистов в 23-х матчах Ла Лиги.

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