Испанский гранд все еще намерен подписать Гринвуда
"Матрасников" не беспокоит скандальное прошлое игрока.
Атлетико продолжает рассматривать возможность приобретения вингера Мэйсона Гринвуда. Об этом сообщает The Times.
Несмотря на скандальное прошлое игрока, в Мадриде размышляют на подписанием англичанина. В свою очередь Барселона отказалась от идеи трансфера из-за этого инцидента.
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Атлетико предпочитает не платить крупную суммы за Мэйсона, ввиду чего Манчестер Юнайтед не сможет выручить за хавбека требуемые 50 млн евро.
Напомним, текущий сезон Гринвуд проводит в аренде в Хетафе. На счету футболиста шесть голов и пять ассистов в 23-х матчах Ла Лиги.
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