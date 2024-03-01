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Президент Ла Лиги: Гринвуд - отличный игрок, который должен остаться в Испании

Все идет к тому, что футболист не вернется в Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 11:53
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд пытается вернуть будущее своей карьеры в Испании, выступая за Хетафе на правах аренды.

По мнению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, у 22-летнего англичанина все прекрасно получается, а потому тот должен остаться в чемпионате Испании.

"Гринвуд не был осужден, поэтому меня это не волнует. Он отличный игрок и у него очень хорошо идут дела в Хетафе. Так что я надеюсь, он продолжит быть успешным и продолжит оставаться в испанском футболе, потому что это всегда хорошо для нас", - цитирует чиновника Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Мэйсон Гринвуд принял участие в 25 матчах Хетафе во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 7 голов и 5 результативных передач.

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Напомним, что ранее Хетафе выразил заинтересованность в том, чтобы сделать Гринвуда полноценным игроком испанского коллектива.

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