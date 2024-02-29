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В Хетафе определились с судьбой Гринвуда

Испанский клуб хотел бы оставить у себя игрока.
Сегодня, 15:50
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Хетафе выразил желание начать переговоры с Манчестер Юнайтед о продлении пребывания Мэйсона Гринвуда в клубе, сообщает The Times.

Испанский клуб готов обсудить возможность постоянного трансфера 22-летнего футболиста, хотя также рассматривается и вариант новой аренды, который может быть более простым.

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Условия аренды в Хетафе предусматривают финансовую компенсацию для испанского клуба в случае продажи игрока другой команде.

Гринвуд в текущем сезоне провел 25 матчей, забив семь голов и отдав пять результативных передач.

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