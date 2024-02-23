Гринвуд готов отклонить предложение Барселоны ради возвращения в МЮ

А вот в Манчестере пока не решили, что делать с игроком.

Мэйсон Гринвуд надеется на возвращение на Манчестер Юнайтед, пишет The Sun.

22-летний нападающий уважает решение отправить его в аренду Испанию, но он рассчитывает вернуться по окончании срока.

Ради этого Гринвуд готов отказаться от возможного предложения Барселоны, если такое последует.

Эрик тен Хаг, как считается, готов дать англичанину второй шанс, но все будет зависет от решения руководства. Рэтклифф признал, что в клубе пока не решили, как поступить.

Ранее также сообщалось, что еще один английский клуб присматривается к Довбику.

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