Лондонский клуб может присоединиться к гонке за Довбиком

Лондонский Арсенал добавил Артема Довбика в свой шорт-лист, пишет teamtalk.

"Канонирам" очень нужен забивной нападающий, дуэт Жезуса и Нкетии забил всего девять голов. К тому же англичанин может летом покинуть клуб.

В первую очередь, Арсенал нацелен на покупку Виктора Осимхена или Айвана Тоуни, при чем второй вариант реалистичней и предпочтительней.

Однако в случае, если не удастся получить желаемых игроков, Арсенал может обратиться с предложением к Артему Довбику.

Ранее также сообщалось, что матчи испанского чемпионата с участием Валенсии и Леванте будут перенесены.

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