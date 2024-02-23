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Валенсия попросила перенести следующий матч из-за огромного пожара в городе

В городе объявлен траур.
Сегодня, 11:53
Пожар в Валенсии / Getty Images
Пожар в Валенсии / Getty Images

Валенсия попросила перенести субботний матч с Гранадой из-за трагедии, произошедшей накануне.

В ночь на 23 февраля в городе случился масштабный пожар, охвативший два многоэтажных жилых здания.

Причины пожара выясняются, но масштабы объясненяются легковоспламенямыми материалами, из которых были построены здания, сильным ветром. На момент написания новости известно о четырех погибших и двадцати пропавших без вести.

"Футбольный клуб Валенсия опустошен ужасным пожаром, случившимся в этот четверг в Валенсии. Хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Мы также хотели бы публично поблагодарить аварийные службы за их достойную похвалы работу.

В пятницу игроки и тренеры мужской основной команды, женской первой команды и команд академии почтят минутой молчания память погибших в начале тренировки", - говорится в официальном заявлении клуба.

Также Валенсия готова помочь пострадавшим и просит Ла Лигу перенести субботний матч с Гранадой из-за траура в городе. С такой же просьбой обратился и Леванте.

Ранее также сообщалось, что Реал намерен продлить контракт с Тони Кроосом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия

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