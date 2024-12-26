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"Это разочаровывает, но продолжаем работать": Гвардиола отреагировал на ничью с Эвертоном

Тренер Манчестер Сити прокомментировал очередную осечку своей команды.
Вчера, 20:56
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями по поводу ничейного результата матча 18-го тура английской Премьер-лиги с Эвертоном.

"Горожане" вели в поединке, но пропустили, завершив в итоге встречу со счетом 1:1.

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"Мы играли очень хорошо, но сейчас мы пребываем в таком периоде, когда мы создаем много возможностей, но пропускаем, когда у соперника появляется первый же момент. Это разочаровывает, но мы продолжаем работать.

Игра против этой команды была очень хорошей как в атаке, так и в защите. Мы много били по воротам соперника, но, к сожалению, не смогли достичь желаемого результата", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее защитник Манчестер Сити Мануэль Аканджи назвал ничью с Эвертоном несправедливым результатом.

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