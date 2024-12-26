iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аканджи - о матче с Эвертоном: Я не думаю, что ничья это справедливый результат

Игрокам Сити попросту не повезло.
Сегодня, 17:16
Мануэль Аканджи / Getty Images
Мануэль Аканджи / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Мануэль Аканджи считает, что команда заслужила победу в матче с Эвертоном.

Напомним, накануне "ириски" сумели вырвать ничью у команды Пепа Гвардиолы.

Швейарец считает, что Сити должен был выигрывать тот матч, однако мяч попросту не шел в ворота.

"Я не думаю, что ничья это справедливый результат. Мы создали много моментов, но, к сожалению, смогли забить только один гол и пропустили из ничего. Я считаю, мы должны были забивать три или четыре гола. Но мяч просто не шел в ворота.

Мы пытаемся атаковать, а потом теряем мяч. Такие вещи не должны происходить. Мы должны верить до последнего момента, что можем выиграть игру", - приводит слова защитника BBC.

Ранее также сообщалось, что лидер Манчестер Сити заинтересовал турецкий гранд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

Статьи по теме

Эвертон Миколенко выстоял под напором Сити и поделил очки с "горожанами" Эвертон Миколенко выстоял под напором Сити и поделил очки с "горожанами"
Гвардиола: Уже даже футболисты задавались вопросом о трансферах Гвардиола: Уже даже футболисты задавались вопросом о трансферах
Манчестер Сити попытается исправить ситуацию громким подписанием уже в январе Манчестер Сити попытается исправить ситуацию громким подписанием уже в январе
Астон Вилла нанесла поражение Манчестер Сити Астон Вилла нанесла поражение Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Европа18:02
Мусульмане снова раскритиковали звезду Ливерпуля за рождественские фото
Европа17:45
Зинченко возобновил тренировки с Арсеналом
Европа17:16
Аканджи - о матче с Эвертоном: Я не думаю, что ничья это справедливый результат
Европа16:29
Эвертон Миколенко выстоял под напором Сити и поделил очки с "горожанами"
Европа16:04
Барселона готовится к огромной летней распродаже
Бокс15:30
Ломаченко: Единицы празднуют Рождество по старинке? Нас не единицы - нас миллионы!
Европа15:00
Тоттенхэм определился с альтернативой Забарному
Формула 114:46
Руководитель Макларен: Высокомерно назвать себя фаворитом
Бокс14:40
"Он сдался в конце": тренер оценил шансы на реванш Усик - Дюбуа
Европа14:09
Гвардиола: Уже даже футболисты задавались вопросом о трансферах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK