Аканджи - о матче с Эвертоном: Я не думаю, что ничья это справедливый результат

Защитник Манчестер Сити Мануэль Аканджи считает, что команда заслужила победу в матче с Эвертоном.

Напомним, накануне "ириски" сумели вырвать ничью у команды Пепа Гвардиолы.

Швейарец считает, что Сити должен был выигрывать тот матч, однако мяч попросту не шел в ворота.

"Я не думаю, что ничья это справедливый результат. Мы создали много моментов, но, к сожалению, смогли забить только один гол и пропустили из ничего. Я считаю, мы должны были забивать три или четыре гола. Но мяч просто не шел в ворота.

Мы пытаемся атаковать, а потом теряем мяч. Такие вещи не должны происходить. Мы должны верить до последнего момента, что можем выиграть игру", - приводит слова защитника BBC.

Ранее также сообщалось, что лидер Манчестер Сити заинтересовал турецкий гранд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!