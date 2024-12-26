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Эвертон Миколенко выстоял под напором Сити и поделил очки с "горожанами"

Команда Гвардиолы не порадовала фанатов на Рождество.
Сегодня, 16:29
Манчестер Сити - Эвертон / Getty Images
Манчестер Сити - Эвертон / Getty Images

В четверг, 26 декабря, Манчестер Сити принимал Эвертон в рамках 18-го тура АПЛ. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок".

Уже на 3-й минуте Йошко Гвардиол пробил в штангу ворот Пикфорда, а вот Сильве повезло больше. Небольшой рикошет после удара португальца позволил Сити выйти вперед.

Ожидаемо, хозяева осадили штрафную Эвертона, однако забить еще раз никак не удавалось. За плохую реализацию уже на 36-й минуте "горожан" наказал Илиман Ндиайе, послав мяч ровно в девятку без шансов для вратаря.

На 51-й минуте Миколенко сфолил в собственной штрафной, однако Холанд не смог переиграть Пикфорда. Английский вратарь, в целом, сегодня продемонстрировал свой высокий уровень.

Сити продолжал много атаковать и бить, однако опасности практически не создавал. В концовке матча хозяева могли вырвать победу, но Рико Льюис с убойной позиции послал мяч выше ворот.

Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон 18-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Эвертон 1:1
Голы: Сильва, 14 - Ндиайе, 36

Ожидаемые голы (xG): 2.02 - 0.62
Владение мячом: 66% - 36%
Удары: 24 - 8
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 8- 5
Фолы: 5 - 10

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