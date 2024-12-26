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Турецкий гранд попытается подписать лидера Манчестер Сити

Фенербахче стал в очередь за Кевином де Брюйне.
Сегодня, 13:02
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Фенербахче интересуется хавбеком Манчестер Сити Кевином де Брюйне, утверждает Fanatik.

Напомним, что контракт бельгийца с "горожанами" истекает уже летом. Кроме Фенербахче на Кевина претендуют кллубы Саудовской Аравии и МЛС.

Турецкий гранд готов даже попробовать договориться с английским клубом о трансфере в январе, однако также турки готовы подождать до лета.

В текущем сезоне де Брюйне провел всего десять матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

Ранее также сообщалось, что другой турецкий клуб заинтересовался украинцем.

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