Клуб Батагова интересуется игроком сборной Украины

Турецкий Трабзонспор рассматривает в качестве усиления нападающего Шахтера Александра Зубкова, пишет Sporx.

По информации издания, клуб намерен устроить большую перестройку под руководством нового тренера Шенола Гюнеша.

Специалист убежден, что Александр Зубков станет отличной частью его новой команды. В частности, Гюнеш доволен универсальностью украинца, который может сыграть на всех позициях в атаке.

28-летний вингер провел в текущем сезоне 19 матчей, в которых отличился семью голами и шестью ассистами. Трансфермаркт оценивает Александра в 8 млн евро.

Отметим, что с текущего сезона за Трабзонспор также выступает Арсений Батагов.

Ранее также сообщалось, что еще один игрок Шахтера может покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!