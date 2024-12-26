iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб Батагова интересуется игроком сборной Украины

Новый тренер Трабзонспора хочет заполучить Александра Зубкова.
Сегодня, 12:29
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

Турецкий Трабзонспор рассматривает в качестве усиления нападающего Шахтера Александра Зубкова, пишет Sporx.

По информации издания, клуб намерен устроить большую перестройку под руководством нового тренера Шенола Гюнеша.

Специалист убежден, что Александр Зубков станет отличной частью его новой команды. В частности, Гюнеш доволен универсальностью украинца, который может сыграть на всех позициях в атаке.

28-летний вингер провел в текущем сезоне 19 матчей, в которых отличился семью голами и шестью ассистами. Трансфермаркт оценивает Александра в 8 млн евро.

Отметим, что с текущего сезона за Трабзонспор также выступает Арсений Батагов.

Ранее также сообщалось, что еще один игрок Шахтера может покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Александр Зубков

Статьи по теме

"Замужем. Люблю мужа": Жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены "Замужем. Люблю мужа": Жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены
Турецкий клуб объявил о трансфере Батагова Турецкий клуб объявил о трансфере Батагова
Трабзонспор нашел альтернативу Шапаренко в Англии - турки нацелились на воспитанника МЮ Трабзонспор нашел альтернативу Шапаренко в Англии - турки нацелились на воспитанника МЮ
По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Бокс15:30
Ломаченко: Единицы празднуют Рождество по старинке? Нас не единицы - нас миллионы!
Европа15:00
Тоттенхэм определился с альтернативой Забарному
Формула 114:46
Руководитель Макларен: Высокомерно назвать себя фаворитом
Бокс14:40
"Он сдался в конце": тренер оценил шансы на реванш Усик - Дюбуа
Европа14:09
Гвардиола: Уже даже футболисты задавались вопросом о трансферах
14:05
Экстра-лига по футзалу: будут сыграны два матча в конце 2024 года
Украина13:40
База Днепра-1 пострадала от российского обстрела
Европа13:35
Агент Антони прокомментировал слухи об уходе бразильца
Бокс13:10
Промоутер назвал причину, почему судьи реванша Усик – Фьюри оценили бой неправильно
Европа13:02
Турецкий гранд попытается подписать лидера Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK