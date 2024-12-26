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Бывший тренер Джошуа назвал единственного соперника, который может его заинтересовать

Специалист не уверен, стоит ли британцу продолжать карьеру, но есть один вариант.
Сегодня, 19:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Тони Симс, бывший тренер экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказал свое мнение по поводу будущего британского боксера.

По словам специалиста, после досрочного поражения от Даниэля Дюбуа Эй Джей мог бы уже завершить карьеру или устроить долгожданный поединок с Тайсоном Фьюри.

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"Энтони очень, очень богатый. Возможно, один из самых богатых спортсменов в истории этой страны.

У него нет необходимости возвращаться в ринг. Но если Эй Джей решит иначе, то будет смотреть только в сторону Тайсона Фьюри", - сказал тренер в комментарии Seconds Out.

Ранее промоутер Джошуа назвал следующего соперника Александра Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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