Эксперт назвал поединок, который интересен Фьюри
"Цыганский король" близок к завершению карьеры.
Авторитетный аналитик Гарет Дэвис высказался по поводу будущего Тайсона Фьюри.
Эксперт считает, что "Цыганский король" может провести бой с Энтони Джошуа.
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"Чего еще хотеть Фьюри, чего ему достигать? Он был великолепным супертяжем, дважды завоевывал чемпионские титулы. Если он действительно хочет этот бой с Джошуа, то отлично. Все британцы этого хотят.
Энтони точно будет на первом месте для Фьюри, если он захочет продолжать карьеру", - приводит слова эксперта talkSPORT.
Ранее промоутер Джошуа назвал следующего соперника Усика.
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