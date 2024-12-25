Эксперт назвал поединок, который интересен Фьюри

Авторитетный аналитик Гарет Дэвис высказался по поводу будущего Тайсона Фьюри.

Эксперт считает, что "Цыганский король" может провести бой с Энтони Джошуа.

Читай также: "Усика можно задушить": боец ММА шокировал заявлением

"Чего еще хотеть Фьюри, чего ему достигать? Он был великолепным супертяжем, дважды завоевывал чемпионские титулы. Если он действительно хочет этот бой с Джошуа, то отлично. Все британцы этого хотят.

Энтони точно будет на первом месте для Фьюри, если он захочет продолжать карьеру", - приводит слова эксперта talkSPORT.

Ранее промоутер Джошуа назвал следующего соперника Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!