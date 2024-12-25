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Эксперт назвал поединок, который интересен Фьюри

"Цыганский король" близок к завершению карьеры.
Сегодня, 17:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Авторитетный аналитик Гарет Дэвис высказался по поводу будущего Тайсона Фьюри.

Эксперт считает, что "Цыганский король" может провести бой с Энтони Джошуа.

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"Чего еще хотеть Фьюри, чего ему достигать? Он был великолепным супертяжем, дважды завоевывал чемпионские титулы. Если он действительно хочет этот бой с Джошуа, то отлично. Все британцы этого хотят.

Энтони точно будет на первом месте для Фьюри, если он захочет продолжать карьеру", - приводит слова эксперта talkSPORT.

Ранее промоутер Джошуа назвал следующего соперника Усика.

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