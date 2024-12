"Усика можно задушить": боец ММА шокировал заявлением

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

Спортсмен считает, что бокс - не является важным спортом.

"Какой смысл в боксе, если Деметриус Джонсон (бывший чемпион UFC – прим.) может повалить Тайсона Фьюри или Александра Усика и задушить их менее чем за минуту в реальном бою?", - написал Дэнис.

In reality, what’s the point of boxing when Demetrious Johnson could take down Tyson Fury or Oleksandr Usyk and strangle them in under a minute in a real fight?