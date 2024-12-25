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Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком

В тройке произошли кардинальные изменения.
Сегодня, 14:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Авторитетный портал BoxRec представил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри в реванше.

Украинский боксер занимает первое место. "Цыганский король", который занимал вторую строчку, упал на шестую позицию.

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Даниель Дюбуа поднялся на второе место, а на третьей позиции является представитель Германии Агит Кабайел.

Рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса по версии Boxrec:

Ранее Усик назвал боксера, который станет будущим спорта.

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