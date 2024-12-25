Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком
В тройке произошли кардинальные изменения.
Авторитетный портал BoxRec представил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри в реванше.
Украинский боксер занимает первое место. "Цыганский король", который занимал вторую строчку, упал на шестую позицию.
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Даниель Дюбуа поднялся на второе место, а на третьей позиции является представитель Германии Агит Кабайел.
Рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса по версии Boxrec:
Ранее Усик назвал боксера, который станет будущим спорта.
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