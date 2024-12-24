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Майвезер назвал причину, почему Фьюри проиграл в реванше с Усиком

Тренер отметил стратегию боксеров на бой.
Сегодня, 11:01
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Авторитетный тренер Джефф Мейвезер высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, боксеры не стали рисковать в ринге, что повлияло на итог боя.

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"Бой был достаточно близким, но он также был посредственным. Двое боксеров дрались очень осторожно, именно поэтому думаю, Фьюри не отдали победу. 

Никто из боксеров не сделал что-то особенное", - приводит слова тренера The Mayweather Channel.

Напомним, Усик отстранен от бокса после победы над Фьюри.

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