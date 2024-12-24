"Это не Уайлдер": Малиньяджи высказался о поражении Фьюри в реванше с Усиком

Бывший чемпион двух весовых категорий Пол Малиньяджи поделился мнением по поводу реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, британец изменил свою стратегию, но украинец является уникальным боксером.

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"Тайсон попробовал сделать по-другому. Во второй половине он пытался навязать физическую борьбу, но я не уверен, было так задумано или сделано из-за усталости.

Мы видели вес Фьюри на взвешивании и поэтому мы ожидали от него силовое противостояние. Все же он выбрал другую тактику, но Усик не самый лучший соперник для выслеживания. Это вам не Деонтей Уайлдер, к которому Тайсон подходил и просто толкал к канатам.

Усик очень хорошо режет углы, потом возвращается и создает новые углы для атаки. Он постоянно делает финты и резкие движения. Он хорошо нырял под джеб и выходил с левым в голову", - приводит слова эксперта Boxing News 24/7.

Напомним, Усик отстранен от бокса после победы над Фьюри.

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