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Усик отстранен от бокса после победы над Фьюри

Боксеры должны восстановиться после реванша.
Сегодня, 07:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше и защитил свои пояса.

Как сообщает Bloody Elbow, после поединка Всемирный боксерский совет (WBC) запретил Усику выходить в ринг в течение 36 дней.

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Это связано с тем, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья.

Отметим, что аналогичное отстранение получил и Тайсон Фьюри.

Ранее президент WBC рассказал, будет ли трилогия Усик - Фьюри.

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