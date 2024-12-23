Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри

Бывший чемпион второго среднего дивизиона Карл Фроч поделился мнением по поводу победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

Эксперт считает, что в середине боя британец начал уставать, чем воспользовался украинец.

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"Это был близкий бой. С первого раунда и примерно до шестого или седьмого все было довольно близко. Когда вел подсчет, то отдавал раунд Тайсону, раунд Усику. Было несколько раундов, в которых я действительно не мог определить победителя.

Переломный момент произошел, в шестом или седьмом раунде. Усик сократил дистанцию и начал работать, как только почувствовал, что Тайсон начал уставать. В этом поединке бойцы не сделали ничего особенного, но ключевые удары были на стороне Усика", - приводит слова Фроча Seconds Out.

Напомним, судья с использованием искусственного интеллекта насчитал уверенную победу Усика.

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