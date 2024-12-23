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Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри

Культовый боксер записал речь для украинца.
Сегодня, 12:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд оценил победу объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри.

Икона спорта записал видеобращение к украинцу, в котором похвалил его.

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"Усик, ты сделал это снова! Ты покорил первый тяжелый вес, супертяжелый вес и во второй раз победил супертяжеловеса-гиганта. Отличная работа, мужик".

Украинский боксер сумел во второй раз справиться с британцем, одержав победу единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.

Ранее саудовский организатор озвучил условие для реванша Усик - Дюбуа.

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