Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд оценил победу объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри.

Икона спорта записал видеобращение к украинцу, в котором похвалил его.

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"Усик, ты сделал это снова! Ты покорил первый тяжелый вес, супертяжелый вес и во второй раз победил супертяжеловеса-гиганта. Отличная работа, мужик".

Украинский боксер сумел во второй раз справиться с британцем, одержав победу единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.

Ранее саудовский организатор озвучил условие для реванша Усик - Дюбуа.

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