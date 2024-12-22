"Шансы меньше нуля": Промоутер Усика отверг возможность его боя с Владимиром Кличко
Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о шансе его клиента побоксировать против Владимира Кличко.
По словам Красюка, это невозможно, но сам Владимир вполне может вернуться в ринг.
«Бой Владимира Кличко против Усика нереален, шанс на это - меньше нуля. Я хочу вам сказать одно о Владимире. Я этого человека достаточно хорошо знаю. Я несколько мгновений назад говорил с ним, и знаете что? Он как 25-летний парень. Он не пропустил ни одной тренировки за последние 7 лет. Хотя нет, вру, три пропустил, когда началось полномасштабное вторжение.
Он имеет невероятную форму и несет идею с возвращением на ринг глубоко в своем сердце, он хочет завершить дело. Но его товарищ по бизнесу Александр Усик завершил дело за него. Если он захочет вернуться, то лишь с одной целью - стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Я поддержу Владимира, в любом случае», - сказал Александр.
Ранее промоутер рассказал о своем желании вновь увидеть Усика абсолютным чемпионом .
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