Судья с использованием искусственного интеллекта насчитал уверенную победу Усика

Экспериментальная технология отдала украинцу еще больше раундов чем живые рефери.

В рамках вечера бокса в Эр-Рияде Александр Усик победил Тайсона Фьюри.

В главном ивенте использовалась экспериментальная технология. ИИ-рефери, который не влиял на итог боя, вел свой параллельный подсчет раундов.

Судья с использованием искусственного интеллекта насчитал победу Александра со счетом 118:112, отдав украинцу 9 из 12 раундов. В двух по его подсчетам победил Фьюри, а еще в одном была ничья.

Напомним, что в рефери, которые влияли на поединок Усик победил со счетом 116:112.

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