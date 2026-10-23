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НХЛ: Питтсбург разгромил Флориду, Эдмонтон одолел Каролину

Предлагаем вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 13:22       Автор: Сергей Носенко
Питтсбург - Флорида / Getty Images
Питтсбург - Флорида / Getty Images

В ночь на пятницу, 23 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли 12 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 22 октября

Детройт – Ванкувер – 5:2

Шайбы: Лукас Рэймонд (2), Уильям Валлиндер, Майкл Расмуссен, Эммитт Финни — Джонатан Леккеримяки, Элиас Петтерссон.

Сан-Хосе – Оттава – 6:2

Шайбы: Коллин Граф, Джейкоб Труба, Тайлер Тоффоли, Нолан Аллан, Зак Остапчук, Ивар Стенберг — Тим Штюцле, Джордан Спенс.

Торонто – Нью-Йорк Рейнджерс – 5:4

Шайбы: Трой Стечер, Брэндон Дюхейм, Тедди Блюгер, Истон Кован, Кирилл Марченко — Мика Зибанеджад, Оливер Бьоркстранд, Тай Картье, Алексис Лафреньер.

Эдмонтон – Каролина – 6:5 (по буллитам)

Шайбы: Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль (2), Коннор Макдэвид (2) — Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Джексон Блейк, Логан Станковен, Юусо Вялимаки. Победный буллит реализовал Райан Нюджент-Хопкинс.

Даллас – Виннипег – 3:2 (в овертайме)

Шайбы: Роопе Хинц (2), Уайатт Джонстон — Габриэль Виларди, Кайл Коннор.

Калгари – Миннесота – 2:1

Шайбы: Айдар Суние́в, Джоэл Фараби — Майкл Маккаррон.

Питтсбург – Флорида – 4:0

Шайбы: Ник Робертсон (2), Евгений Малкин, Хендрикс Лапьер.

Нью-Джерси – Анахайм – 4:1

Шайбы: Арсений Грицюк, Джек Хьюз, Нико Хишир, Энтони Манта — Тим Воше.

Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс – 3:2 (в овертайме)

Шайбы: Брандт Кларк, Артемий Панарин (2) — Виктор Эклунд, Мэттью Шефер.

Сент-Луис – Вегас – 6:2

Шайбы: Джастин Баррон, Дилан Холлоуэй (2), Джимми Снуггеруд, Мейсон Мактавиш, Павел Бучневич — Бретт Хауден, Джек Айкел.

Бостон – Нэшвилл – 6:0

Шайбы: Давид Пастрняк (2), Кейси Миттельштадт, Элиас Линдхольм, Джей-Джей Петерка, Марк Кастелич.

Сиэтл – Юта – 5:3

Шайбы: Макки Самоскевич, Джордан Эберле, Брэндон Монтур, Мэтти Беньерс, Фредерик Годро — Логан Кули (2), Винсент Трочек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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