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"Строит свое наследние": президент WBC рассказал, будет ли трилогия Усик - Фьюри

Сулейман отметил выступление украинца и британца.
Сегодня, 14:50
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о победе чемпиона WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, боксеры показали классное выступление, которое заслуживает продолжение.

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"Это был очень близкий, очень стратегический бой с высокой техникой. Это бокс. По моему мнению, это был очень конкурентный поединок и отличный способ закрыть этот год. Но я увидел, что Тайсон Фьюри по-прежнему на многое способен.

Интересна ли мне трилогия? Конечно. Первый бой был очень драматичным. Этот поединок подарил нам высокий уровень интенсивности, качества бокса, техники и стратегии. Если они подерутся 10-20 раз, то все эти бои всегда будут очень близкими.

Несомненно, Усик - один из величайших бойцов нашего поколения. Он строит свое наследие", - сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри.

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