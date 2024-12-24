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В команде Усика не верят в реванш с Дюбуа

Промоутер сделал прогноз на бой британца с Паркером.
Сегодня, 07:25
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Александр Красюк, промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о возможном реванше украинца с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Функционер сомневается в поединке, ведь в следующем бою британец выйдет в ринг против новозеландца Джозефа Паркера.

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"Дюбуа предстоит бой с очень сильным соперником. Я делаю ставку на Джозефа Паркера", - приводит слова промоутера talkSPORT.

Бой Дюбуа и Паркера состоится 22 февраля.

Напомним, Дюбуа пообещал нокаутировать Усика в реванше.

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