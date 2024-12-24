В команде Усика не верят в реванш с Дюбуа
Промоутер сделал прогноз на бой британца с Паркером.
Александр Красюк, промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о возможном реванше украинца с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.
Функционер сомневается в поединке, ведь в следующем бою британец выйдет в ринг против новозеландца Джозефа Паркера.
Читай также: "Почти весь бой давил": Нельсон оценил победу Усика над Фьюри
"Дюбуа предстоит бой с очень сильным соперником. Я делаю ставку на Джозефа Паркера", - приводит слова промоутера talkSPORT.
Бой Дюбуа и Паркера состоится 22 февраля.
Напомним, Дюбуа пообещал нокаутировать Усика в реванше.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!