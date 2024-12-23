"Почти весь бой давил": Нельсон оценил победу Усика над Фьюри

Бывший чемпион крузервейта Джонни Нельсон высказался реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, украинский боксер победил, однако не с разгромным счетом.

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"Я увидел немного более ровный поединок, чем судьи. Александр почти весь бой давил, Тайсону приходилось реагировать. У Усика был отличный план на бой, он его использовал. Но все же бой был немного ближе чем 116:112.

Фрэнк Уоррен сказал, что Тайсон победил? Это его работа, он же промоутер, но на самом деле он не думает так. Победил лучший, прекрасно выполнив работу", - приводит слова Нельсона Sky Sports.

Ранее Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри.

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