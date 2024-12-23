Дюбуа пообещал нокаутировать Усика в реванше

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа обратился к обладателю трех основных поясов хевивейта Александру Усику.

Британец заявил, что он досрочно победит украинца в реванше.

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"Пришло мое время, я обещаю победить Усика, я его точно одолею. Этот бой будет на Уэмбли. Я нокаутирую Усика".

В августе 2023 года Александр нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Ранее Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри.

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